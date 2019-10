Voelt als een tijdje geleden maar verdomme wat kan-ie vlammen soms en jezus wat hebben we gelachen. 18.25 presidentstermijnen jong, en nog steeds is het elke dag markt en strijd zodra de wekker gaat. Onvermoeibaar en op elk front. Want dat is het mooie van omsingeld zijn, je kunt in elke richting vuren. Z'n Hunter Biden-segment is minstens zo geinig als z'n segment over Minnesota's congresvrouw Ilhan Ohmar na de breek: "I know you people. So here's a question and a statement, how the hell did that ever happen? (...) How do you have such a person representing you, I'm very angry at you people right now." Enfin, meer vertier voor het hele gezin plus de hele speech, na de breek.

Een ode aan Minneapolis' Somalische gemeenschap

Volledige speech!