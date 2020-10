Problem child in het nauw. Hunter Biden, "WHO IS ON CRACK" (na breek, was echt zo) bovenstaand in een interview 11 maanden geleden, waarin hij zegt dat hij nooit met zijn vader Joe Biden te hebben gesproken over zijn zakendeals in Oekraïne. En dan slaan we nu naar pagina 69 van de New York Post om daar te lezen dat in april 2015 "Hunter Biden introduced his father, then-Vice President Joe Biden, to a top executive at a Ukrainian energy firm less than a year before the elder Biden pressured government officials in Ukraine into firing a prosecutor who was investigating the company, according to emails obtained by The Post." Hoe ze aan die emails komen weten we niet, dus we kunnen het als paper of record niet onafhankelijk verifiëren, maar zelfs als het niet klopt, is het natuurlijk wel gewoon waar.

En dat geeft toch te denken hè. Was Hunter Biden met geen enkele expertise in energie inderdaad voor $50K per maand aangesteld als bestuurslid van het Oekraïense Burisma om via hem toegang te krijgen tot zijn vader Amerika's VP Joe Biden? Nou, ja, eigenlijk wel.

De email van Burisma-bestuursadviseur Vadym Pozharskyi aan Hunter leest als volgt: "Dear Hunter, thank you for inviting me to DC and giving an opportunity to meet your father and spent some time together. It’s realty an honor and pleasure." Ja, dat laat toch weinig te raden over, en het ontkracht sowieso dat Hunter zijn vader nooit zou hebben verteld over zijn zaken in Oekraïne.

En ter herinnering, Trump werd dus impeached omdat hij belastinggeld ingezet zou hebben om bovenstaande corruptie te laten onderzoeken hè. Maar goed Joe, alwéér iets uit te leggen aan die drie toehoorders op tournee. En deze halen we ook maar weer van stal: WHERE'S HUNTER!?

Ja maak het nou. Facebook censureert artikel New York Post

Nog meer rechtvaardiging van z'n buitenlandse zakendeals

classic

NYT bewaar ons

LOL