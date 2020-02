Fan-tas-tisch.

Twamp: "You should know, the Democrats are vicious people. Pelosi prayed for my impeachment, which is probably impossible,considering Pelosi could'nt pray at all even if she wanted to in the first place."

(Iets van die strekking)

Twamp: "Only reason they could even impeach George Washington, if they wanted to, is 'cause they alsways stick together, like GLUE."

.

4 jaar meer.

Al was het maar om al die slecht verliezende, stampvoetende, SJW kleuterkoppen met hun ziel onder hun arm door het leven te zien strompelen; de Aaf Brandt Corstius- en Sunny Bergman en Rutger Bregman en Rob Wijnberg en Evi Janknek en al hun Amerikaanse jankebroeders en dan met name de voltallige NY Times redactie en alle opgeblazen Hollywoodies.

Fuck y'all. All y'all.

Word.

"No points or commas. We bring drama to all you herbs". (Hit 'em up - Tupac S.)

/*GLOCKKLOK!*