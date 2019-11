Dat-ie in 2020 wint weten we al omdat de Washington Post het tegenovergestelde voorspelt, dus dat is helemaal niet interessant. Wij hebben het over 2024, en hoe we dit weten? Nou, net als vorige keer. Sommige dingen zweven gewoon in de lucht en je hoeft het alleen maar te pakken. "De gevoelde richting van de tijd" zou een Zeeuwse Spengler-kenner (06:10) dat noemen. Ivanka heeft volgens ons in ieder geval alle juiste eigenschappen en is niet voor niets een van Donalds "most trusted advisors". Check vooral het onderstaande filmpje even voor wat invoeling. Haar officiële huidige rol luidt volgens whitehouse.gov als volgt: "Ivanka Trump is Advisor to the President. In her role, she focuses on the education and economic empowerment of women and their families as well as job creation and economic growth through workforce development, skills training and entrepreneurship." In 2024 doet Donald afstand van de troon en neemt hij Ivanka's huidige rol over, waardoor we eigenlijk getrakteerd worden op een Donald Trump schaduwpresidentsschap van nog eens 8 jaar. U las het als eerst op www.geenstijl.nl!