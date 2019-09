Maar wat doet ze nou eigenlijk? Op het gerenommeerde whitehouse.gov leren we dat "Ivanka Trump is Advisor to the President. In her role, she focuses on the education and economic empowerment of women and their families as well as job creation and economic growth through workforce development, skills training and entrepreneurship." Ah, nou, oké. Wij geloven het allemaal wel, en ze heeft in ieder geval bewezen dat het die dag wel mee viel met global warming. Vader Donald is trouwens weer eens mister Total Exoneration door dat Oekraïense Biden-transcript dat eigenlijk geen transcript maar een memo is, dus 4 more years. Maar goed, ter zake, want meer beeld&geluid na de breek.

Ivanka verdedigt rol in regering vader