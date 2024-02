Gezien op de volkskrant punt nl. Die Joe Biden is een oude knakker die het allemaal niet meer zo snapt, presidenten en landen door elkaar haalt, met zjin grijpgrage tengels aan de vrouwtjes van 0 tot en 88 zit en struikelt op vliegtuigtrappen danwel verdwaalt in de tuinen van het Witte Huis, MAAR DIE OUDE MENEER TRUMP KAN ER OOK WAT VAN. Bah, oude mensen bah bah bab. Deaud moeten ze, deaud, deaud, deaud. Dan komen er ook weer woningen vrij voor starters, daklozen, spoedzoekers , statushouders. Sterf bejaarden, sterf. Oh wacht daar nog even mee. We hebben bij DPG een sensantioneel spectaculair TOPVERHAAL over 100-jarigen die het zo goed doen in de samenleving. Ja Jezus (33), wat een gepruts, zo wordt net nooit wat met de extreemlinkse Trumpbestrijding.