Oh jongens jongens jongens. Felienne Hermans kan heel erg goed computeren en daarom is ze hoogleraar Vakdidactiek van de Informatica. Maar ja. Een halfuur op de radio inhoudelijk praten over vakdidactiek van de informatica is retesaai natuurlijk. Veel leuker is het om te roepen dat door AI allerlei informatie super onbetrouwbaar wordt (sure, dat komt echt door AI) en dat TWAMP de schuld is van de SOOSJEL MIEDIEJA (in 2023 godbetert). De hoogleraren Ontwikkelingen in de Publieke Opinie en Politicologie waren zeker op. Morgen op NPO Radio 1: een hoogleraar Geschiedenis die uitlegt dat ze in de jaren '30 in Duitsland geen sociale media hadden. Mens! Ga breien (dat doet ze dus echt, geen AI).