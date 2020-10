Okay, toch nog even over die smoking gun naast het pakkie peuken op Hunter Bidens nachtkastje.

Bovenstaand: gerenomeerd corporate governance en energie-expert Hunter Biden

Die emails in handen van de New York post waaruit bleek dat zoon Hunter zijn Oekraïense energie-makkers aan VP vader Joe Biden had voorgesteld, 8 maanden voordat Joe Biden de Oekraïense overheid onder druk zette een corruptieonderzoek tegen diezelfde energie-makkers te stoppen hè. Dat zijn emails met een verhaal, en dan toch vooral een vrij moeilijk te verifiëren verhaal over de exacte herkomst ervan. Zie uitleg in dit draadje.

De emails werden naar verluidt ontdekt door een Trump-steunende laptop-reparateur, die Hunters drie Macbooks met waterschade aangeleverd kreeg. De laptops werden vervolgens nooit meer opgehaald en voor de reparatie is niet betaald. Het is vervolgens onduidelijk of hij partijen benaderde, of dat hij benaderd werd, maar in december 2019 overhandigde hij de laptops aan de FBI én een kopie van de harddrive aan Trumps advocaat Rudy Giuliani. Eind september dit jaar vertelde Steve Bannon de New York Post over het bestaan van deze harddrive, en afgelopen zondag stuurde Giuliani deze naar de New York Post.

De moeilijke verifieerbaarheid was voor duopoly Twitter en Facebook reden genoeg het artikel op hun platform te censureren. In onderstaande draadje Twitters uitleg, waarin zij zich vooral lijken te beroepen op hun anti-hackingsbeleid, waarin Twitter stelt dat het hier om gehackt materiaal gaat. De zaak valt te maken dat er in dit geval juist geen sprake is van hacking, maar goed.

Twitter-CEO jack insisteert dat Twitter niet censureert op basis van politieke kleur, maar maak het nou. Als een exact identiek dossier aan Trumps adres had verschenen, zouden er geen URL-bans zijn en dat weet iedereen.

En dan nu in ander nieuws. Vandaag publiceerde de New York Post een nieuw artikel over nieuwe emails MET CHINA. "Hunter Biden pursued lucrative deals involving China’s largest private energy company — including one that he said would be “interesting for me and my family”". Allemaal iets minder abject omdat de emails uit 2017 waren en Joe Biden dus geen VP meer was, maar toch hè, wat een boefje.

Twitters uitleg over de censuur

Facebooks uitleg over de censuur

Ah, ja...

Let's play a game...