Wel een 'interview' met een andere heerlijke lul genaamd Devon Archer, waarvan we nog altijd op moeten zoeken of het nou een soort artiestennaam/zakelijke nom de guerre is of niet. Voor de gelegenheid verkleedde Tucker Carlson zich in tegenstelling tot die drie uur durende felicitatie van Andrew Tate als journalist, al is dit natuurlijk ook gewoon een slugfest van open deuren en 1-2'tjes met het publiek als grote winnaar.

Wat wil? Devon Archer, 48 (profiel), zat samen met Hunter Biden in het bestuur van Oekraïense energiegigant Burisma. Richtte samen met Hunter en erfgenaam van voedselgigant Heinz (alsook stiefzoon van oud-presidentskandidaat en- MinBuza John Kerry - wiki) Christopher Heinz het """adviesbureau""" Rosemont Seneca Partners op, waarvan Wikipedia de pagina verwijderde omdat het "niet interessant" was. In 2018 werd Archer veroordeeld voor twee misdrijven, "in connection with a conspiracy to defraud a Native American tribe and other investment advisory clients by deceiving them into issuing faulty bonds".

Nou, die Archer dus, getuigde maandag achter gesloten deuren tegenover de House Oversight Committee over het reilen en zeilen van Hunter Bidens 'zakendeals' die eigenlijk altijd op slechts een ding neerkwamen: (de illusie van) toegang tot toenmalig VP, vader Joe Biden. Volgens Archer wist Joe Biden bovendien heel goed van Hunters praktijken, want Archer heeft Joe Biden in 10 jaar zo'n 20 keer ontmoet en hij werd zelfs meermaals hoogstpersoonlijk in een telefoongesprek betrokken.



"Hunter put then-Vice President Joe Biden on the speakerphone more than 20 times during meetings, and invited him to dinners with his overseas business associates."

Kortom, het doen en laten van een seksverslaafde nepobaby on crack, uit de doeken gedaan door een van zijn meest nabije voormalige zakenpartners. Je vraagt je af hoeveel appels Archer na twintig jaar 'samenwerking' te schillen had met Hunter.

