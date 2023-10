Eerst even de drie kwesties in de bovenstaande collage hoor. Sinds gisteravond zingt in 'bepaalde kringen' (Tucker Carlsons achterban en moslims) de claim rond dat een van de foto's waarvan het officiële account Prime Minister of Israel zegt dat het verbrande babylichamen betreft, door AI gegenereerd is. Maar jongens, even. Deze AI-detectie-tools zijn niet consistent genoeg om geloofwaardig te concluderen dat een voorbij elke herkenning verkoolde baby een daadwerkelijke foto is, al is het maar omdat er: heel weinig machine learning data is over hoe voorbij elke herkenning verkoolde baby's er daadwerkelijk uitzien. Dus natuurlijk geeft zo'n tooltje af en toe een AI-melding bij een verkoolde massa die zo amorf is dat het inderdaad uit een een Dall-e 2019 had kunnen komen. Vervolgens werd het nog erger en werd hedenavond in diezelfde kringen een foto van het vermeende """origineel""" rondgepompt, wat een foto van een puppy zou zijn. Ook dat is natuurlijk regelrechte onzin en gewoon een kenmerkende goed uitgevoerde 4Chan troll-actie. Maar zoals altijd in een informatie-oorlog: de schade is al gedaan en de groeven zijn weer iets dieper. En laten we ons tijdens een adempauze eens het hoofd breken op de gretigheid waarmee mensen Hamas' gruweldaden proberen te ontkrachten.

De middelste afbeelding stond natuurlijk al in de vorige updates maar toch even ten overvloede; het is de eerste Hamas festival POV video, en we vrezen dat het niet de laatste wordt. Geen gesloten wc blijft onbeschoten.

Dan de rechter afbeelding, want dat is een journaliste aan de Lebanese kant van de Israelische noordgrens die samen met Reuters-cameraman Issam Abdullah geraakt werd door een Israelisch artillerieprojectiel. Issam Abdullah werd hierbij gedood, de dame raakte zeer ernstig gewond aan o.a. haar voet en zegt vlak na de explosie dat ze haar benen niet meer voelt.

Enfin, u bent weer bij. We gaan live.



Update 18:34 - Vreemde tweet van AFP. "Israel ground forces raided Gaza territory 'over past 24 hours': army". Wij vertalen dat als: IDF is Gaza al in geweest.

Update 18:42 - AP meldt dat er zes journalisten gewond zijn geraakt bij de Israelische beschieting in Lebanon.

Update 18:46 - Extreem NSFW, hartverscheurend en hallucinant. We zagen eerst de foto maar inmiddels ook een video van wat volgens de beschrijving te Gaza een gehalveerde foetus is uit het lichaam van een zwangere vrouw die omkwam bij een Israelische luchtaanval. We delen het omdat we aandurven dat het authentiek is. En naarmate het aantal doden oploopt, loopt het aantal dode kinderen natuurlijk evenredig op.

Update 18:51 - Politico meldt dat de grondinvasie van Gaza volgens twee anonieme IDF officials "imminent" is. "The Israeli officials, who were granted anonymity to discuss sensitive military plans, said the evacuation order was issued to save as many Palestinian lives as possible ahead of the ground operation. The short window of time for that evacuation was necessary so that Hamas wouldn’t have much time to prepare, they said."

Update 18:54 - Nieuwe video-montage van Hamas waarin het hoe goed het omging met jonge Israelische kinderen tijdens hun aanvallen. Op deze video's lijkt dat op de getoonde beelden inderdaad het geval, al is onduidelijk of deze kinderen vervolgens ontvoerd zijn en doet het natuurlijk geenszins af aan de gruweldaden die Hamas wel tegen kinderen pleegde. En uiteraard waren deze video's wel na het doden van hun ouders en oudere familieleden.

Update 18:58 - NSFW. In de eerste 20 seconden van deze video nu de ongeblurde beelden van festivalgangers die in een klein kamertje aan stukken werden geschoten, gefilmd door overlevenden.

Update 19:01 - Irans en Hamas' politieke doel lijkt (tijdelijk) bereikt: Saoedi Arabië zet de aanstaande normalisering van banden met Israel voorlopig in de koelkast. "Saudi Arabia is putting US-backed plans to normalise ties with Israel on ice, two sources familiar with Riyadh's thinking said, signalling a rapid rethinking of its foreign policy priorities as war escalates between Israel and Palestinian group Hamas. The conflict has also pushed the kingdom to engage with Iran. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman took his first phone call from Iranian President Ebrahim Raisi as Riyadh tries to prevent a broader surge in violence across the region."

Update 19:04 - Bidens NSC John Kirby zegt dat de VS nog altijd geen bewijs ziet dat een 'all-in' deelname van Hezbollah aanstaande is.

Update 19:07 - Ah, Ursula is in Tel Aviv en moest vanmiddag ook naar een bomkelder vluchten.

Update 19:10 - Israel kondigt aan dat het morgen "internet uitzet" in Gaza. Nog even los van hoe waterdicht dat echt kan, het wijst nóg meer op een zeer aanstaande grondinvasie, zie update 18:51.

NATIONALE UPDATE 19:14 - "Zeker negen Nederlanders zitten vast op de Gazastrook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met twee gezinnen, bevestigt het ministerie aan RTL Nieuws." Niet gegijzeld door Hamas dus hè, gewoon op vakans.

Update 19:17 - Regionieuws: "Reports of Iranian backed militia entering in large numbers into Syria."

Update 19:24 - Noemenswaardige human interrest: "Eyal Waldman, de Israëlische high-techmagnaat, verbaasde de tech-industrie en de hele Arabische wereld door onderzoeks- en ontwikkelingscentra op te richten op de Westbank en Gaza. Hij heeft honderden Palestijnse ontwikkelaars in dienst. Op zaterdag heeft Hamas zijn dochter Daniel vermoord." Interview met een gebroken Eyal hier.

Update 19:26 - Zien we nu pas maar op de oorspronkelijke IDF-vlucht-flyers stond dus dat Gazanen tot 20:00 plaatselijke tijd de tijd hebben om naar het zuiden te vluchten.

Update 19:30 - Intel chatter benadrukt dat de komende paar uren cruciaal zijn in Hezbollah's keuze-afwegingen voor het eventueel meedoen aan deze oorlog. Kortom: wat doet Hezbollah als de meest IDF-bandbreedte besteed wordt aan een grondinvasie te Gaza. Verder: "Al Arabiya citing Israeli sources reports that the Israeli War Council recommends that the government prepare for a confrontation on the northern front with Lebanon. Not verified by Israeli sources." Nou je mag hopen dat die voorbereiding in werking is ja.

Update 19:35 - IAF is op moment van schrijven bezig met zeer hevige luchtaanvallen op Hamas te Gaza en mogelijk ook op Hamas te "centraal Israel", dat laatste zoeken we uit, moment. Hoe dan ook begint het steeds meer te voelen alsof ze inderdaad naar binnen gaan. Ook blijkt zojuist dat de VS "groen licht" hebben gegeven voor zoiets.

Update 19:46 - Tijdens een adempauze voor de storm delen we deze video nog even met u. Het toont vermeende beelden van een Hamas-infiltrant die geïnterviewd zou worden na arrestatie. Oogt echt veel geloofwaardiger dan die snorremans gisteren die we nog steeds niet geloven. Enfin, de video is op dit moment niet te verifiëren, maar de unieke thematiek in het gesprek komt volledig overeen met afgelopen weekend, en dat fake je niet makkelijk, tenzij de ondertiteling niet klopt, wat heel flauw zou zijn.