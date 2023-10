Ik lees hier veel mensen die het een goed idee vinden dat Israël, na het laten evacueren van de bevolking, de Gaza strook met de grond gelijk maakt. Het lijkt alsof Israël inderdaad een poging gaat doen en emotioneel snap ik het ook wel.

Maar wat bereik je er mee, vraag ik me af.

- Wie garandeert ons dat Hamas strijders niet gewoon samen met de bevolking ontsnappen?

- Vervolgens hebben we 2 miljoen ontheemden die, als we geluk hebben, naar de Sinai mogen. Het wordt een enorme operatie om die 2 miljoen mensen in leven te houden, zeker in een woestijn.

- Binnen no-time gaat Egypte klagen dat ze het niet kunnen bolwerken. Als je mazzel hebt zal de EU dan louter financieel ondersteunen. Maar gezien de pro-palestijnse houding van heel veel mensen en de neiging van de EU in zijn algemeenheid om iedereen die maar een beetje zielig is hierheen te halen, is het waarschijnlijker dat er weer een grote groep vluchtelingen hierheen komt waarvan dus een aanzienlijk deel haatbaarden.

- Tenslotte is het zo dat als je alle mensen die niet voor Hamas hebben gestemd, verdrijft van hun huizen en ze daarmee in de ellende stort, er een veel grotere kans bestaat dat deze mensen radicaliseren en je er een grote groep vijanden van Israël en het westen bij hebt.

Na de tweede wereldoorlog had men hetzelfde probleem in de grote Duitse steden die grotendeels verwoest waren. Jarenlang hebben de Geallieerden heel veel energie en geld moeten uitgeven om er voor te zorgen dat de Duitse bevolking niet crepeerde en er geen ziektes uitbraken. Uiteindelijk is er veel geld besteed door de Amerikanen in het Marshall plan om het allemaal een beetje op te knappen in Europa maar zeker in Duitsland.

Gaat Israël die huizen weer allemaal opbouwen? Of moeten wij dat gaan betalen? Of zitten die mensen over 10 jaar nog in een tentenkamp?

Als leek zie ik hier nog niet echt een lange termijn visie achter zitten. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat die er niet is, natuurlijk.