Hee kijk nou. Gekiekt in de Albert Heijn in de Jan Evertsenstraat te Amsterdam, waar nog altijd Joden wonen maar een stuk minder dan vroeger. Een uiting van solidariteit met de Palestijnse bevolking die eindigt met de slogan 'From the river to the sea, Palestine will be free', bekend van internet. Er is nogal wat gedoe over die slogan, maar zelfs in de meest vriendelijke uitleg betwist ("To be sure, a lot of Palestinians thought that in a single democratic state, many Jewish Israelis would voluntarily leave," zoals ze uit al die andere 'single democratic states' zijn verjaagd, vervolgd en vermoord) hij het bestaansrecht van de staat Israël. In de minst vriendelijke uitleg roept hij op tot genocide, en vast staat dat de slogan een standaard onderdeel is van het repertoire van Israëliërs afslachtende terroristen. Maar goed. Dit is kennelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in onze hoofdstad, volgens de uitvinders van de True Price. Wij zijn benieuwd wie hiervoor de True Price gaat betalen.

