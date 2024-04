We leven in een dystopische tijd, we leven inderdaad in een dystopische tijd. Een dystopische tijd waarin een queerclub als Raum Amsterdam nog vóór de opening vol op het orgel gaat voor de Palestijnse zaak. Wat nogal dystopisch is, want wat al die Queers for Palestina-figuren vergeten is dat als zij hun homoseksualiteit gaan vieren in de tolerantie queerscene van Khan Younis, zeg maar de gay capital van de islamofascistische heilstaat Gazastrook, ZIJ als eerste van het dak gaan. Dat zo'n queerclub na al dat gekloot met die vergunningen meteen de Hamas-supporter gaat uithangen is nogal... dystopisch. Dat er straks door de queerclubgangers in het o zo inclusieve en open minded Amsterdam Nieuw-West weer wat materiële intolerantie gekopt zal worden en er dan weer gewezen zal worden naar: de 'queerfobe sentimenten' in de samenleving, is nogal dystopisch. En dat die Palestijnse Marxist (†) wordt aangehaald is ook nogal dystopisch. We hebben trouwens wel een goed idee voor Club Lebensraum. Joden mogen wél naar binnen, maar alleen met een gele ster op hun borst!