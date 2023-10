Geweld is een wezenlijk onderdeel van de islam en het werd al door de profeet Mohammed gepredikt. Het gebruik van geweld had voor hem een heilige status omdat het geloof dat hij predikte om macht gaat en niet om wijsheid. Islam betekent onderwerping.

Veel handelingen en gebeurtenissen nu, vinden hun oorsprong in het verleden en met name uit de beginperiode van de islam. (* staat voor herkenbaar)

Een groep opstandige soldaten vermoordden de derde kalief die een schoonzoon was van Mohammed. Een andere schoonzoon, Ali werd diens opvolger.

Mohammed had tientallen vrouwen maar zijn lievelingsvrouw was Aïsha, de 'moeder van alle gelovigen'. Aïsha ontketende een oorlog tegen Ali maar verloor en omdat ze de lievelingsvrouw van Mohammed was, bleef ze in leven, hoewel ze gehaat werd. Deze oorlog noemen ze de eerste fitna of burgeroorlog. Verder heeft Aïsha veel invloed gehad op de islam door het verspreiden van hadiths, uitspraken van Mohammed die vaak erg gewelddadig zijn.

Opmerkelijk is dat Ali, die de oorlog gewonnen had, om vrede te sluiten met zijn tegenstanders, compromissen had gesloten en dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd vermoord door opstandige volgelingen. * Hamas sluit ook nooit compromissen; bij moslims wordt dat gezien als zwakte!

De strijd gaat door en de ene na de andere kalief sterft door het zwaard. De volgelingen van een gesneuvelde kalief spreken over 'martelaarsdood' en ook hun gevallen broeders worden geëerd. * Vallen in de strijd is iets heroïsch en wordt altijd beloond. Een grotere beloning voor geile baardmannen dan 72 maagden is nauwelijks denkbaar en zo ontstaat ook deze mythe.



Uiteindelijk leidt de strijd tot twee hoofdstromingen binnen de islam: de soennieten en de sjiieten.

Ze zullen elkaar altijd bevechten behalve als ze strijden tegen de Zionistische vijand. * Het is opvallend dat Saoedi Arabië, een land dat overigens nooit islamitische vluchtelingen toelaat, nu toch de besprekingen met Israël in de ijskast heeft gezet, hoewel de beelden van de Hamasterreur ook daar bekend zijn en er wordt zelfs weer getelefoneerd met de aartsvijand in Teheran:

Mohammed hoopte dat de drie Joodse stammen in Medina zich tot de islam zouden bekeren, maar de Joden hielden juist steeds meer aan hun geloof vast.

Twee van de stammen wist hij binnen de kortste keren te verdrijven en na het beleg van 627, waarbij de derde en laatste stam de vijand had geholpen, besloot Mohammed voorgoed met de Joden af te rekenen. * Moslims willen het jodendom uitroeien, niet alleen de staat Israël. Mohammed wilde dat namelijk ook.

* Bij de mannen werd de keel doorgesneden en hun lichamen werden in een massagraf bij de oude markt gesmeten. (Kibboetsen, Israëlische soldaten)

* De vrouwen en kinderen werden gevangengenomen. (Ontvoeringen door Hamas)

Waarin verschillen de soennitische en de sjiitische islam van elkaar?

Soennisme:

- Mohammed benoemde zijn opvolger niet. Iedereen die geschikt is kan in feite leider van de islam (kalief) worden.

- Overleveringen over Mohammeds daden (hadith) dienen als leidraad voor het dagelijks leven voor soennieten.

- Er zijn vijf ‘zuilen’ van geloof: vasten, geloofsbelijdenis, Mekkabedevaart, dagelijkse gebeden en aalmoezen.

Sjiisme:

- Mohammed benoemde zijn neef Ali als plaatsvervanger. De mannen van Ali’s familie zijn dus de ware islamleiders.

- Sjiieten verwerpen een deel van de hadith van de soennieten en hebben eigen verhalen over Mohammeds daden.

- De sjiitische theologie accepteert de vijf zuilen maar voegt een paar toe, zoals de strijd om Gods gunst (jihad) en om tijdens strooptochten tijdelijk, desnoods voor een uur, in het huwelijk te treden met vrouwen. * In Iran trouwen zestigers, soms voor een of enkele dagen met een meisje van negen en scheiden dan weer. Vervolgens trouwt een andere man met hetzelfde meisje. Ook ISIS-terroristen deden dat met vrouwen en meisjes in door hen veroverde gebieden.

Het gaat bij beide stromingen steeds om het wezen van de zuivere islam te bewaren uit de begintijd van Mohammed. Maar die staat ter discussie omdat er al meteen strijdende partijen ontstonden. Het wezen van de islam is daarom een strijd om de politieke macht en de drang om de ander te onderwerpen: eerst de joden, dan de christenen en uiteindelijk elkaar.

Israël strijdt daarom ONZE strijd tegen onderwerping of vernietiging!