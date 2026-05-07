Weer eens wat anders dan de pijlers - debat, dialoog, vrede en rede - die we van Nederlandse uni's kennen. Tijdens de vooraf al beladen conferentie The Risks of Weaponizing International Law over Israël ('critici' noemden de sprekers lobbyisten van Israël) liep de spanning tussen twee hoogleraren vanochtend hoog op aan de VU. Zo hoog, dat de ene een klap uitdeelde aan de andere. Het Parool sprak de (aan)geslagen hoogleraar: "De VU-hoogleraar zegt dat hij aan de tweede spreker, de Amerikaanse majoor Andrew Fox (Fox is overigens een Brit, red.), een vraag stelde over het gebruik van seksueel geweld door het Israëlische defensieleger (IDF). Omdat Fox deze en andere vragen leek te ontwijken, eisten mensen die achter de VU-hoogleraar zaten dat Fox de vragen zou beantwoorden. De persoon die naast de VU-hoogleraar zat, begon die mensen te filmen. Toen de VU-hoogleraar deze persoon – eveneens hoogleraar, van een andere universiteit – daarop aansprak, haalde die naar hem uit." Vlugge reactie VU: "De voorbereiding had beter gekund." Tja, da's duidelijk. En zo zie je maar weer dat die hoogopgeleiden, de boven het onderontwikkeld klootjesvolk gestelden, ook net mensen zijn. En soms net kinderen.