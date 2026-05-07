'Hoogleraar slaat andere hoogleraar tijdens vurige VU-conferentie over Israël'
(Geweld) Onder Professoren
FOTO: Niet de VU-vechtersbazen uit het verhaal
Weer eens wat anders dan de pijlers - debat, dialoog, vrede en rede - die we van Nederlandse uni's kennen. Tijdens de vooraf al beladen conferentie The Risks of Weaponizing International Law over Israël ('critici' noemden de sprekers lobbyisten van Israël) liep de spanning tussen twee hoogleraren vanochtend hoog op aan de VU. Zo hoog, dat de ene een klap uitdeelde aan de andere. Het Parool sprak de (aan)geslagen hoogleraar: "De VU-hoogleraar zegt dat hij aan de tweede spreker, de Amerikaanse majoor Andrew Fox (Fox is overigens een Brit, red.), een vraag stelde over het gebruik van seksueel geweld door het Israëlische defensieleger (IDF). Omdat Fox deze en andere vragen leek te ontwijken, eisten mensen die achter de VU-hoogleraar zaten dat Fox de vragen zou beantwoorden. De persoon die naast de VU-hoogleraar zat, begon die mensen te filmen. Toen de VU-hoogleraar deze persoon – eveneens hoogleraar, van een andere universiteit – daarop aansprak, haalde die naar hem uit." Vlugge reactie VU: "De voorbereiding had beter gekund." Tja, da's duidelijk. En zo zie je maar weer dat die hoogopgeleiden, de boven het onderontwikkeld klootjesvolk gestelden, ook net mensen zijn. En soms net kinderen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Mislukte aanslag weerhoudt me niet oorlog met Iran te winnen', Iraanse MinBuz Araghchi zoekt steun in Rusland
Aanbeland bij nummertje 96, nummer 95 teruglezen kan hier
Liveblog oorlog Iran. IRGC entert twee containerschepen en beschiet derde, woordvoerder Witte Huis noemt het 'geen schending van wapenstilstand'
Welkom in Liveblog 93 waar een grove schending nog even geen schending mag heten, Liveblog 92 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Vance en Ghalibaf niet naar Pakistan, Trump verlengt wapenstilstand, Iran heeft nog niet gereageerd maar vertrouwt het niet
Welkom in Liveblog 92 waar nog geen wereldvrede maar wel een een Amerikaanse unilaterale verlenging van de wapenstilstand uitgebroken is. Liveblog 91 las u hier.
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Staakt-het-vuren van 10 dagen tussen Israël en Libanon'
Welkom bij liveblog 85, nummer 84 las u HIER
Liveblog oorlog Iran. Amerikaanse blokkade Straat van Hormuz begint 16.00 uur, Trump haalt uit naar 'zwakke' paus Leo
Liveblog 80 alweer, nummer 79 teruglezen kan hier