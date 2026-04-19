We konden ongeveer een dag genieten van het Hormuz Ontzet maar de Straat zit ondertussen weer ouderwets potdicht. Iran gooide de boel vrijdag open, maar dat deed Trump niet en zodoende vindt Iran nu dat de VS zich niet aan de afspraken houdt. Wat de gesprekken tussen beide partijen aangaat beweerde Trump de afgelopen dagen dat Iran achter de schermen met eigenlijk alle eisen van de VS akkoord is, waaronder het opgeven van het kernprogramma, het afstaan van het verrijkte uranium en zelfs het stoppen met financiering van proxy's als Hamas en Hezbollah, maar volgens Iran is dat allemaal behoorlijk voorbarig. In de Straat van Hormuz heeft Iran ondertussen - naar verluidt - een olietanker en een vrachtschip onder vuur genomen, maar er zijn aan de andere kant ook 4 cruiseschepen met succes door de Iraanse 'mijnenzone' gesjeesd. Onzekerheid alom dus. We gaan het weer volgen!

Update 09:01 - In WSJ een analyse van Trumps overwegingen achter de schermen. De president zou inname van Kargh hebben geblokkeerd uit angst voor vele Amerikaanse doden.

Update 09:05 - Nog altijd geen Khamenei in levende lijve te zien, maar onderhandelaar (en waarschijnlijk de werkelijke leider op dit moment) Mohammed Ghalibaf gaf gisteren zijn eerste tv-speech. Gaf dus een update over hoe Iran heus nog niet verslagen, sterker nog: De VS is verslagen.

Update 09:48 - Viceminister van Buitenlandse Zaken van Iran zegt dat Iran schepen die door de Straat van Hormuz proberen te varen zal blijven aanvallen, ontkent dat er een datum is geprikt voor nieuwe onderhandelingen in Pakistan.

Update 10:38 - Pakistaanse bronnen rond de onderhandelingen melden aan Al Jazeera dat onderhandelingen waarschijnlijk komende week, voor vrijdag, zullen plaatsvinden.

Update 10:45 - Trump postte gisteravond overigens ook een filmpje op TruthSocial met daarin beelden van Iraniërs die tijdens de eerste grote demonstratiegolf in december-januari om zijn hulp vroegen, inclusief beelden van protesten met Sjah-vlaggen (onduidelijk of Trump weet wat de Sjah-vlag is, natuurlijk) van over de hele wereld. Wijkt wellicht enigszins af van zijn toon de afgelopen weken, die toch vooral leek op 'het regime is al voldoende vervangen'.

Update 10:56 - De IDF heeft naar eigen zeggen meer dan 150 Hezbollah-strijders gedood in de 24 uur voor aanvang van het staakt-het-vuren, dat nog altijd standhoudt.

Update 12:32 - Wat nieuwe beelden van oud nieuws. Heftige video van evacuaties na Amerikaans-Israëlische bombardementen op een Iraans ziekenhuis (vorige maand).