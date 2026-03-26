Het is u opgevallen: het gaat nogal mis in ONZE asielketen. Dat is normaal gesproken vooral merkbaar in Ter Apel en dan heeft 99% van Nederland er weinig last van, want Ter Apel is lekker ver weg. Aangezien er momenteel allerlei termijnen voor noodopvang aflopen gaat het nu echter in het hele land mis - het COA kan immers he-le-maal NIKS. Hardenberg zou dicht gaan is niet dicht dus dat zijn dwangsommen, Biddinghuizen moet binnenkort dicht gaat 'onmogelijk' lukken, Harderwijk (bekend van heel veel gezeik) moet binnenkort dicht maar wordt nu al op voorgesorteerd om langer open te blijven, Epe had al dicht moeten zijn en ook daar zijn nu dus dwangsommen.

In een land waar alle azc's en noodopvanglocaties stampvol zitten, geen enkele woning te krijgen is en het systeem totaal op slot zit, is de enige oplossing die overheid + COA hebben: barmhartigheid. Gooi die noodopvang nou maar open, doe er nog maar 10 jaar bij, u bent toch geen racist, doe eens lief. En in het verlengde daarvan, uit de mond van de hoteleigenaar in Epe: "Er is nog nooit overlast door de asielzoekers geweest." Nee maat, behalve dan dat er bij de lokale voetbalclub binnen een paar weken voetbaltassen zijn gejat die werden teruggevonden bij de asielopvang, dat ze elkaar overhoop steken, dat souvenirwinkeltjes kunnen sluiten en restaurants omzet missen, en dan hebben we het niet eens gehad over de zaken die niet geregistreerd worden of onder de pet worden gehouden: fietsendiefstal, winkeldiefstal, intimidatie. En probeer uw fiets dan maar eens terug te halen bij het Fletcher HOTEL.

Al die heisa in Epe betreft 268 asielzoekers. En weet u hoeveel asielzoekers er vorige week in één week de poorten van pamperparadijs Nederland binnenkwamen? 1.000. Het hoogste aantal in 2026.