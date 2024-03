Bij de KNVB zijn ze vooral druk met het goedkletsen van de potsierlijke aanstelling van voetbalhater Frank Paauw maar gelukkig laten ze nu weer de bal het werk doen. ONS tenue. Het shirt van Duitsland is gruwelijk maar we hebben schijt aan de Duitsers. Dit is het tenue waarin Memphis Depay het Nederlands elftal op 14 juli 2024 om 22.43 uur in minuut 88 van de EK-finale naar de titel schiet. We ('we') staan straks weer allemaal wortels op onze kop te knopen op de Reeperbahn als we spelen tegen 'winnaar play-offs route A'. Dus. SCHEIDS! Wat vinden we ervan?