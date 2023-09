Den Haag, gisteren:

Vergeef ons het taalgebruik, maar het moet even: Rosanne Hertzberger is een censuurbeluste takketrut die er jarenlang alles aan heeft gedaan om een medium (dit medium, red.) brodeloos maken en daarom voor altijd in een straal van 2,5 kilometer buiten ons parlement zou moeten blijven.

Maar daar willen we het eigenlijk helemaal niet over hebben.

Waar we het wel over willen hebben, is wat Rosanne Hertzberger deed toen een medium (niet dit medium, red.) een halfjaar daarna alles, maar dan ook alles, deed wat in zijn macht lag om een gekozen volksvertegenwoordiger op basis van een zeer, maar dan ook zeer, krakkemikkige beschuldiging te beschadigen. Sterker nog, in een hoofdredactioneel commentaar ("geeft het standpunt van de krant weer") drong dat medium erop aan dat het Kamerlid uit zijn fractie gezet zou worden. "De positie van Pieter Omtzigt is onhoudbaar geworden" stond erboven.

Of, in de woorden van de ombudsman van het medium: "NRC, met alle lux et libertas, is nu de krant van de ‘hetze’ en de campagnejournalistiek, het blog GeenStijl (‘nodeloos kwetsend’), dat zich in de kwestie vastbeet en NRC er wekenlang van langs gaf, de plek voor wie nuance en context zoekt."

De campagne bleef niet zonder gevolgen: Pieter Omztigt werd door zijn partij van het MH17-dossier gehaald en wie weet wat er gebeurd was als op GeenStijl niet dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic en dit topic hadden gestaan.

Maar wat deed Rosanne Hertzberger? Belde die de adverteerders van NRC? Schreef ze een woedende column tegen haar eigen collega's (dat mag namelijk gewoon bij NRC) Heck, Kouwenhoven, Kranenborg, Moerland, Abrahams of Livestro? Nee natuurlijk niet. Rosanne Hertzberger schreef week in week uit ergens anders over in NRC, stuurde week in week uit haar factuurtje aan NRC, werd week in week uit betaald door NRC en bleef ondertussen driftig allerlei adverteerders taggen als er ergens op www.geenstijl.nl een artikel verscheen wat haar niet aanstond.

Het is nu zes jaar later, GeenStijl bestaat nog steeds (DANKUWEL KLIK HIER), Pieter Omtzigt is zelf uit het CDA gestapt en Rosanne Hertzberger heeft eindelijk haar column bij NRC opgezegd. Maar toch.

En dan nu uw rol als donateur aan het Steunfonds Pieter Omtzigt, of als potentiële stemmer op de partij Nieuw Sociaal Contract. Misschien weet u niet eens dat dankzij uw stem op Pieter Omtzigt Rosanne Hertzenberger Tweede Kamerlid kan worden. Zijn partij hééft een grote aanhang, dus wij begrijpen dat deze oproep u in een lastig parket brengt. Maar bedenk u ook dat uw stem, of uw zorgvuldig bij elkaar verdiende geld, ook bij dit soort mensen terechtkomt.

Fixed that for you, NR eh... NSC