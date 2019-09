Hallo demonstranten in Hong Kong die door knokploegen van Chinese regime in elkaar worden gemept en in het gevang gesmeten. U kunt de hartelijke tyfus krijgen van statutair directeur/hoofdredacteur René Moerland van het NRC en zijn makkers. Die hebben namelijk geld nodig en plaatsen daarom vandaag deze advertentie van de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China in hun krant. Het valt dus allemaal reuze mee met de onderdrukking en die mensenrechtenschendingen worden "in een sfeer van wederopbouw en verzoening" opgelost. Wij zijn even onze paarse broeken achter de vodden zitten waarom deze gasten geen banners bij ons inkopen en kijken nu al uit naar het volgende essay van Bas Heijne waarin hij uitlegt hoe dit soort advertenties naadloos binnen de NRC Code passen. Oscar Garschagen, zeg er wat van!





