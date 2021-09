:

Achterstandswijken, kansarm, kwetsbare gezinnen bla bla bla.. horen we nu al decennia lang. Neem bijv. de 070 Schilderswijk waar alvorens de eeuwwisseling basisschool het Palet geopend, als voorbeeldschool diende te fungeren voor de pers (voor het aanzien in buitenlandse media?!) - die, vergeleken met scholen in de regio, wél extra geld en alle aandacht kreeg vanwege multiculti-problematiek in de wijk.

Bij een onderwijsonderwerp op de journalistieke agenda, staan landelijke cameraploegen sinds jaar en dag op die school gericht.

(Een school in een andere wijk in Den Haag destijds het 190 jarig bestaan vierend, werd totaal genegeerd door diezelfde nieuwszenders.

vanwege niet interessant want niet-multiculti genoeg?).

Ondanks decennia financiële inspanningen op basisschool Het Palet zet het geen zoden aan de dijk. Er wordt tot op heden toe nog steeds geklaagd over dat het een achterstandswijk is met kwetsbare gezinnen, bla bla bla... nou, dat kan er bij mij niet in. Daar gaat het meeste geld naar toe. Waar blijft het resultaat?

Oh kijk...

Wie zijn die mensen die hun kind ver weg houden van hun eigen multiculti-prietpraat? Dat zijn overwegend D66, GL, VVD en CDA-stemmers.

NOS:

'Bubbels van gelijkgestemden'

'Vooral academisch opgeleide ouders scheiden zich af. Dit komt voor een deel door de wijk waarin ze wonen en hun kinderen naar school sturen. Ze kiezen ook vaker voor scholen met duidelijke onderwijsconcepten, scholen waar leerlingen met een vergelijkbare achtergrond zitten of voor privaat onderwijs. In vergelijking met andere landen is het Nederlandse onderwijs sterk gesegregeerd, concludeert de inspectie.'