Mona Keijzer & de Polariserende Coronapas!

Keijzer is er om ontslagen en opgestapt met een denderende afscheidsboodschap, CDA weer een klap, oud-Kamerlid Michel Rog steunt haar openlijk en die is thans wethouder te Haarlem, waar burgemeester Jos Wienen (ook CDA) juist vóór de pas is. Ondertussen stelde Omtzigt vragen over de manier van ontslag van Mona, stelt de SGP spoedvragen over toepassing van de coronapas (wordt volgens hen gevraagd op plekken waar het niet hoeft) en ook buiten de politiek is de pas problematisch:

Hans Teeuwen en Jandino Asporaat vertikken het om een cabaretpodium te betreden, margezanger Tim Douwsma #DoetNietMeerMee, folkartiest annex voormalig Songfestivalnederlander Douwe Bob wil ook niet meer optreden vanwege de discriminerende maatregel en in het genre van de rap & hip-hop - toch een beetje home turf voor ongevaccineerden - heeft rapper Fresku ‘fuck deze shit’ gezegd. Technici van deze artiesten balen natuurlijk, maar deze freelance fotograaf levert juist weer uit zichzelf opdrachten in. Eigenlijk is Hugo de enige die het nog volhoudt dat die pas een goed plan was. En z'n vrouw, misschien.

En over volhouden gesproken, Johan Remkes heeft maandag de godganse dag shag én duimen gedraaid tijdens het vruchteloos verder formeren met zes partijen die tot voor kort elkaars bloed in verschillende smaken wel konden drinken.

Kortom. People to do, things to see, of andersom hoe ging dat ook weer in het Engels.