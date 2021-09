Nieuwe hit van Ferd Rapperhaus;

Spring maar achter op bij mij, achter op me Rutte fiets

En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit dat stemvee helemaal niets.

En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg,

En ik weet waar naar toe, eerst wachtgeld, dan een mooie lobbybaan, want ik weet wel de weg.

Uh ik ken je wel je lijkt op spiegel Ruttie.

En het zou kunnen liggen aan die 5 Bacardi

Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face,

Aan die mooie en o zo grote reet

En ik hoop dat je past op mn bagagedrager,

Want ik heb een nieuwe Koga, ik ben een brokkemaker

En ik zet die trend, skip die kamerleden, zo verwend,

Spring maar op mn Koga meidenfiets we gaan naar een ramp toe samen.

Onderweg vertelde ik wat je van mij wil horen

Je zat aan Omtzigt zn stokpaardje en wilde scoren,

Ben gevallen voor je dikke reet en je corrupte stijl,

Je lijkt de vrouwelijke Greet wel,

En de volgende morgen en het was niet te geloven,

Die Ferd die was weg en had me voor gelogen,

En hij had de kamer nog wel zo lekker genomen,

Maar eindstand hij had me kabinet gestolen

Spring maar achter op bij mij, achter op mn Koga-fiets

En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets.

En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg,

En ik weet nog niet waar naar toe, maar dat maakt niet uit want ik weet wel de weg.

Uh ik ken je nog niet, maar je lijkt op Mona,

En het zou kunnen liggen aan die vijftien whisky.

Je kleding is roze met blauw als fristi,

En je heupen zijn sexy in die strakke skinny.

Misschien is het een idee om hier weg te gaan

Naar een plek ergens hier ver vandaan,

Naar Brussel of naar Straatsburg of naar Vught.

Of als ET op de fiets helemaal naar de VN.

Onderweg vertel ik jou wat je niet wil horen.

Want dat is wie ik door de jaren heen ben geworden,

Nu ben ik oprecht, en heb het beste voor je,

Het beste met je voor is soms slecht te verwoorden,

Als ik maar met je kan zijn, de rest kan me niet schelen.

Zij waren nep en ze wilden me breken,

En jij past precies op mn bagagedrager

En dat is dus wel gebleken.

Spring maar achter op bij mij, achter op mn fiets

En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets.

En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg,

En ik weet nog niet waar naar toe, maar dat maakt niet uit want ik weet wel de weg.

Vanavond een baan uitgegeven,

De best besteedde baan van mn leven,

Want als ik die Ferd geen baan had gegeven,

Dan kon je nu niet achterop, dan kon je nu niet achterop,

Oh zag je staan met je lekkere reedt,

Rooie lakken zo sexy zo'n klasse,

Ennuh ik werd verblind door je Volendamse oorbellen,

Sorry vergeet mezelf helemaal voor te stellen.

Mijn naam is Mark mag ik nu wat ik je oor vertellen.

Vind je sexy geheimpje niet door vertellen.

Nee ik pest je, meisie begrijp je wel he,

Ik heb een plekje, vrij, op mijn Kogazelle.

We kunnen liegen, belazeren, wijn bestellen,

Of dansen ik weet niet, lijkt mij gezellig,

Maar beter zeg ik niks,

En spring maar achter op, dan krijg je van mij een lift.

Spring maar achter op bij mij, achter op mn fiets

En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets.

En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg,

En ik weet nog niet waar naar toe, maar dat maakt niet uit want ik weet wel de weg.