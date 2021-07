Vroeger heette het grote advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken nog gewoon Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, maar het had beter Fles Rijcken & Drooglegger Fortuijn kunnen heten, nu de fraude van ex-bestuursvoorzitter Frank O. (staat voor Oranje, heeft inmiddels zelfmoord gepleegd, red.) nog groter blijkt dan gedacht. De landsadvocaat, bij ons vooral bekend van het glashard liegen om slachtoffers in de toeslagenaffaire kapot te maken, blijkt 9,5 miljoen te hebben weggetoverd en dat is nog niet alles. "Onlangs is Pels Rijcken onder verscherpt toezicht geplaatst door de Haagse deken, toezichthouder op de advocatuur, blijkt uit een brief van Pels Rijcken aan Grapperhaus. Volgens de deken moeten de interne controles verbeterd worden en is de sociale veiligheid en aanspreekbaarheid bij Pels Rijcken niet in orde." Als van die pennenlikkers termen gebruiken als 'sociale veiligheid en aanspreekbaarheid niet in orde', dan bedoelen ze gewoon dat het corrupte pleurisbende is, een soort D66 ofzo. Heeft iemand ergens nog een elite in de aanbieding? De onze is stuk.

Foetsie