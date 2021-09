Gisteren dus al een aanzienlijke politiemacht op de been die eigenlijk meteen de zaak wilde sluiten maar dit toch maar niet deed omdat er zoveel mensen uit protest voor de deur zaten...

Nu dit, nieuwe sloten en ‘Er zal vanuit de Driehoek (gemeente, politie en OM) worden toegezien op het effectueren van de opgelegde sluiting.’

Op last van de linkse burgemeester, die voorheen dagelijks in haar dagelijkse bezigheid als activistische studentenophitser riep:

"We moeten uitkijken hoor voor extreem-rechts in Nederland!! Dat is levensgevaarlijk!!"

Zoals dit bijvoorbeeld bij ieder nieuw niet-links parlementslid al jaren in alle kranten en talleksjoos werd & wordt geroepen.

Ondertussen marcheert op last van talloze linkse burgemeesters de tirannieke overheid via BOA's en Polizei door de straten om de ReinheidsAUSWEIS af te dwingen en zelfs cafés dicht te spijkeren omdat de eigenaar weigert zijn bezoekers te vragen of ze wel gezond zijn...

Waarom gebeurt dit? Omdat de Nederlander te laf is zelf/massaal de straat op te marcheren en die overheidsrobotjes te vragen of ze denken dat ze zelf wel gezond bezig zijn.

We laten ons traditiegetrouw in wezen alles aandoen.

Welkom in Vernederland.