Ok, stukje Telegraaf erbij dan:

TEL AVIV - ’Nederland verandert in China’ las ik op een van de spandoeken tijdens een recente protest in Amsterdam. Kom kom, valt wel mee. Je laat even een coronapas of een negatief testresultaat zien en je kan een kroeg of restaurant binnen. Werkt al maandenlang prima in Israël, waar zelfs kinderen onder de twaalf, die niet in aanmerking komen voor vaccinatie, een sneltest moeten doen voordat ze bijvoorbeeld naar de bioscoop kunnen.

Maar is er dan toch sprake van een glijdende schaal? Eenmaal terug in het heilige land ben ik in een (kleine) orwelliaanse nachtmerrie beland. Ik sta nu onder voortdurende controle van de politie, die op elk willekeurig moment een sms kan sturen met een link waarop ik zo snel mogelijk moet klikken om mijn locatie door te geven. Ben ik niet thuis, dan riskeer ik een torenhoge boete.

Vrouwlief kreeg eerder al een bekeuring van 250 euro omdat ze tijdens een lockdown op een bankje bij de boulevard zat, waar je op dat moment alleen maar mocht wandelen. De boete van het breken van de quarantaine is meer dan vier keer zo hoog.

Niet meewerken aan de politiecontrole is een optie, maar dan word je in het uiterste geval in een hotel opgesloten.

Etc, etc etc.

Allemaal voor uw gezondheid !!