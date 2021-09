U moet helemaal zelf weten of, waarom en met welk middel u zich laat vaccineren en eerlijk gezegd interesseert het (een deel van) ons helemaal geen hol (meer). Met een vaccinatiegraad van dik tachtig procent zijn we er wel, maar Hugo de Jonge verzint vanzelf weer wat regeltjes erbij om u aan het lijntje te houden, en als we straks op negentig procent zitten mag u nog geen zak, want dan moeten we naar honderd procent. Of het is een hypochonder, of het is een vreselijke sadist. Feit is natuurlijk wel dat een vaccinatie werkt tegen eventuele ziekenhuisopname en een ernstig verloop van COVID-19 en feit is ook dat de vaccinatiebereidheid in allochtone kringen vrij mager is: er is EEN VACCINATIEKLOOF. Geloven allemaal in wappiecomplotten enzo.

Enfin, dokter Bernard uit Dordrecht hangt een briefje in zijn praktijk, vertaald uit het Turks, en kiest voor het onhandige woord 'buitenlanders'. Hij had natuurlijk moeten kiezen voor het maandverbandveilige 'personen met een migratieachtergrond'. En meteen is zo'n marktkoopman uit de stal van DENK op z'n minilul getrapt wegens de inhoud. "Ik lees dingen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn." We hebben 1 milliseconde gezocht naar dat 'Turkse mensen met Corona doen het slechter dan andere mensen' en dan lezen we in zo'n onderzoek: "De resultaten van het onderzoek COVID-19 en etniciteit laten zien dat de coronapandemie bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond veel zwaarder treft dan de bevolking van Nederlandse herkomst. Dat verschil is voor een deel een afspiegeling van hun gemiddeld minder goede gezondheid en minder hoge sociaaleconomische positie, maar er zijn ook andere oorzaken." Daar heb je het al. Barmhartige Bernard heeft de taak van het buurthuis en de moskee maar op zich genomen: "Ik heb 'buitenlanders' vervangen door 'allochtonen', want ik heb het met name over Turkse Nederlanders die in dit land niet goed geïnformeerd worden." En dan ook vanaf deze plek. Sevgili Türkler, lütfen aşı olun. hayat kurtarmak. aşılıysanız kornaya üç kez basın.