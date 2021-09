Het enige goede aan Amsterdam is dat mensen daar de hoogste huren verzilveren voor ons vastgoed. Het geld gaat van de werkende 20-39, naar de niet-werkende 40+. Een paar expats komen met hun 200k p. jaar even de huren opjagen voordat ze naar een villa in een ruimer land vertrekken. En het enige protest is van wat vieze dreadlocks op een plein. We zitten op Ibiza van jullie geld, we horen je niet als je op de dam staat.