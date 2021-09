Ik heb dus eens gezocht op de naam "Ripley de Bruyn" om te kijken of het een verlies voor de wereld is. Van een socialmediamanager en zelfstandig grafisch vormgever verwacht je dat je die makkelijk te vinden is. Maar behalve het artikel in het Parool en een of andere vage tentoonstelling in België: niets.

Ik heb het artikel nog eens gelezen om te zien of de naam verzonnen is, maar nee, dat staat er niet. Grote kans dat Ripley helemaal niet bestaat en het een verhaal is dat uit de dikke duim is gezogen.