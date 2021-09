Tsja Bert. Jij rommelt gezellig aan op een Canarisch eiland. Ik ben over een maand ook weg uit Amsterdam. En ik ben eerlijk, ik heb er 31 jaar (on and off) een zeer mooie tijd gehad. Heb er mijn carriere gemaakt, mijn vrouw ontmoet en ongelooflijk veel plezier gehad, zo vaak fantastisch dronken geworden en op de mooiste plekken gewoond maar de afgelopen 2 a 3 jaar begon het mij tegen te staan en dan kun je twee dingen doen: zeiken of je verkast. Voor mij dus het laatste. Ik ben gelukkig in de positie om te verkassen maar het is thans geen feest meer in Amsterdam. De stad ligt er slecht bij. Je betaalt je blauw aan lokale belastingen maar niks wordt opgeruimd zelfs niet in de "dure" wijken. Dus binnenkort ben ik ergens anders met mijn leleijke kop te bewonderen. Maar goed opgevoed als ik ben zal ik niet goedkoop gaan zeiken zoals al die zogenaamde "Amsterdammers' die nu in Almere, Lelystad of Purmerend wonen. Ik heb een prima tijd gehad in die stad en ga nu verder. Cosi e la vita.