Ik schreef ooit eens dat ik wat geld uitloofde voor het aanpakken van van doorn met uitspraken. 2 jaar later na dato krijg ik een half onderzoek over me heen, privacy wordt volop geschonden, kon niet eens een telefoontje vanaf met dat ze me graag wouden uitnodigen.

Aangezien dit in tijde van Covid plaatsvond had ik geen belang naar NL te komen en behandelde we de zaak hier. De vertaalster, was van joodse komaf, en toen ze doorkreeg wie van Doorn precies was en waar mijn frustratie zo vandaan kwam, was het aan.

Ik heb niks meer gehoord van die zaak. Ik zag een tweet een langere tijd voorbij komen op zijn twitter met een "400 euro boete" maar als dat voor mij was geweest had dat allang al bekend moeten zijn. Even voor de zekerheid bij het CJIB online gevraagd, noppes nada.

Punt is iemand zoals van Doorn mag joden en anders denkende wel constant schofferen of constant de grenzen opzoeken. Maar als iemand zegt waar het op staat en dat die boylover gewoon spreekwoordelijk dimmen moet dan rent ie gelijk naar het ifstar politiebureau bij m op de hoek.

Het is een lafaard. En ik hoop dat het OM hier grondig bewijs heeft om die klaploper voor de komende jaren in het gevang te flikkeren. Beter zou zijn ongewenst verklaren.