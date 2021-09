Spannend hoor! Vuile hond Arnoud van Doorn staat voor de rechter vanwege wat hitstweetjes als 'moge Allah de zionisten vernietigen' en de vernietiging van de 'vijanden van de islam'. Nu weten we inmiddels wel hoe het complete rechterrijtje in de moslimwereld denkt over mensen die wel gewoon plezier in het leven hebben, en hoewel Arnoud als veroordeelde drugsdealer tot de absolute degradatiekandidaten behoort, moet de rechter eigenlijk maar helemaal geen aandacht besteden aan de minst favoriete Querulant van Allah. Arnoud de Wegloper is namelijk alleen maar moslim geworden omdat hij hoopt dat hij na zijn dood dan misschien een keertje kan neuqen, en daarom doet hij op het aardse heel erg ruig. Enfin, de spannende rechtszaak tegen Arnoud van Doorn, livetweets na de klik!