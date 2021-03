En dat allemaal omdat "nieuwe geluiden van kleur" verdacht zijn gemaakt door de media. Enfin, Van Doorn, volgens kenners een vuile hond. Bekend van o.a. niet in complotten geloven - maar, zegt in zijn bovenstaande afscheidsvlog: "We zijn een lastige gemeenschap" en wat ie daarna zei zijn we vergeten. Daarna begint ie een beetje op te scheppen over z'n zakelijke successen in Marokko en Turkije, dat hij tijd aan z'n gezin wil besteden en de koran toch nog eens opnieuw gaat lezen omdat het best een goed boek schijnt te zijn. Arnoud, weg aan je missen gap.

"Strategist-for-hire"