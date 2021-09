De grens ligt bij meningsuitingen waarvan daadwerkelijk verwacht kan worden dat deze aanzetten tot geweld. Daarbij moet het publiek in ogenschouw worden genomen.

Als ik zeg 'ze moeten de kop van de baas eraf hakken want de koffie is niet te zuipen' dan is evident dat ik een overdrachtelijk statement maak. Maar het is een ander verhaal als je zo'n opmerking maakt in de context van moslims, van wie bekend is dat ze dit soort oproepen soms serieus nemen.

In dat licht denk ik dat deze uiting strafbaar is. Zeker en veel meer strafbaar dan de minder,minder,minder uitspraak, die immers vooraf en nadien in de context van het PVV partijprogramma werd geplaatst (vrijwillige remigratie, afnemen van paspoort van criminelen en terugdringen immigratie). Dat was geen oproep tot geweld of discriminatie. Dat was een oproep om een poging te doen een wetswijziging te bewerkstellingen, zoals het hoort in een democratie.

Dan vraag twee; is vervolging opportuun? De vraag is: doen anderen soortgelijke uitspraken met soortgelijk impact? En zo ja: worden die dan vervolgd? Ik denk dat er genoeg grond voor vervolging overblijft gezien de publieke functie van deze figuur.

In het geval van Aroud van Doorn geldt ook dat ik een persoonlijke mening heb dat recht nooit 'neutraal' is. Allemaal mensenwerk. En sommige mensen moet je gewoon net iets gelijker en eerlijker aanpakken dan andere mensen. Het wordt tijd dat het Westen eens leert wat viezer te spelen in plaats van altijd maar de andere wang toe te keren. Maak eens een document zoek. Leg het eens onderop de stapel. Maak eens een vergissing in het nadeel van je tegenstander. Echt, de hele wereld doet dat behalve die doetjes in Nederland.