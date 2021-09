Daar zat ik ook aan te denken, het komt wel goed uit qua timing.

Indien de dreiging serieus is, dan is dat natuurlijk verschrikkelijk, maar niets nieuws. Zoals je opmerkt: de zware georganiseerde misdaad is onder Rutte alleen maar toegenomen en de rechtsstaat kan er niet goed meer tegenop.

Dat de Mocromaffia bereid was en is tot moord op onschuldige personen is al jaren bekend. Derk Wierden, Peter de Vries, een broer van Nabil B, een willekeurige medewerker van een spyshop, Ronald Bakker, allemaal vermoord.

Laten we hopen dat hem niets overkomt. Dit gun je helemaal niemand, en weer een politieke moord er bij, of weer een serieus dreigement aan een politicus kunnen we missen als kiespijn.