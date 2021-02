Nee, fijne club is dat: Controversen

In februari 2014 werd partijlid Van Doorn veroordeeld voor het lekken van geheime stukken, het verkopen van drugs aan minderjarigen en het bezit van een verboden alarmpistool.[7]

In juni 2014 haalde de partij de Britse imam Haitham al-Haddad naar Den Haag voor een bezoek aan het stadhuis. Die pleitte voor de invoering van strenge shariawetgeving en het stenigen van afvalligen.[8]

In dezelfde maand liet de secretaris en beleidsmedewerker van de partij, Muhammet Yilmaz, weten dat hij twee jaar eerder uit het bestuur van de partij was gezet. Hij zou een liefdesrelatie hebben gehad die, volgens de fractievoorzitter Khoulani, niet overeenkwam met de idealen van de partij.[9]

In juni 2014 raakte fractievoorzitter Khoulani in opspraak door te sympathiseren met de soennitische militie Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS) die in juni 2014 meer terrein won op het Iraakse leger. Khoulani liet op zijn Facebookpagina weten: "... leve ISIS en in shaa Allah op naar Baghdad om dat schorem aldaar aan te pakken."[8] In het conflict kiest hij partij voor ISIS, dat hij ziet als een verzetsbeweging die een rechtvaardige strijd voert tegen het "terreurbewind" van Al Maliki, dat volgens hem veel moorden en verkrachtingen op zijn geweten heeft.[10][11] Meerdere Haagse fracties bekritiseerden de uitspraak.[12]

In juli 2014 noemde Khoulani de Islam Democraten een rafawidpartij (heidense partij die alwetende de Islam verwerpt) en de partijleider een "opperrafidi".[13] Eveneens in juli 2014 noemde Ahmed Marcouch zowel Khoulani als Van Doorn "in de ban van Saoedi-Arabië en het wahabisme. Zij zijn nu de megafoons van de As Soennah-moskee en zitten gewoon in de Haagse gemeenteraad."[14].

In maart 2015 werd Van Doorn door de gemeentesecretaris berispt wegens het organiseren van commerciële bijeenkomsten in het stadhuis voor het Amerikaanse multi-level marketingbedrijf American Communications Network.[15]

In 2019 werd oprichter Khoulani een celstraf opgelegd voor fraude, die hij had gepleegd tijdens zijn raadsperiode in 2014 en 2015.[16]

Begin 2021 kwam de partij in het nieuws omdat de nummer drie op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, Jolisa Brouwer, taarten in de vorm van onder andere penissen en vagina's bakt in haar bakkerij. Dit zou volgens een deel van de achterban van de partij niet passend zijn.[17]

bron wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_E....

nothing to do with islam.... en ondertussen weer de bekende riedel. Defunden die pipo's. Opzouten uit ons politiek stelsel met dit vuilnis.