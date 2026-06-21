HOERA het is vandaag Toplessdag
Hmmm interessante dag
HOERA vandaag is het weer heel veel dagen, waar zullen we eens uit kiezen? Het is vandaag Wereld Humanismedag. Veeeeel te belegen, veel te stoffig & veel te ingewikkeld. Het is Wereld Muziek Dag. Het is iedere dag Wereld Muziek Dag! Het is natuurlijk Vaderdag. Het is de Langste Dag. Het is Internationale Yogadag. Het is Wereld ALS-dag. Het is, ja echt, Turkey Lovers' Day (niet het land). Het is Wagyu Dag. Het is Selfie Dag. Het is Internationale Dag voor het Skateboarden. Én het is vandaag Toplessdag. Hmmmmm ingewikkeld ingewikkeld...
Okee we kiezen deze (beeld = 1985)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Dít zegt GeenStijl-deskundige over nieuwe borsten Rachel Hazes
Mensen hebben genoeg van experts
Een mevrouw met cup P (de P van Pieter)
Ze melkt haar grote borsten uit
De reactie op de LINDA-tietenfoto die je wist dat zou komen is eindelijk hier
Gefeliciteerd lekker gek Nederland met je lekker gekke foto's
Ouderwets blote jetsers protest in Cannes
Onze Manier Van Protesteren
HOERA het is #NoBraDay!
Meest emotionele feestdag van het jaar
Flauw. Blote tietjes alweer van Trouw.nl gejorist
Trouw,
misschien zeker wel de GEYLSTE krant van Nederland
Joehoe dames. Waarom zont u niet meer topless?
Volkskrant weet het ook niet. U wel?