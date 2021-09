Ai. Daar ga je toch even een beetje de mist in. Ik ben een paar jaar geleden nog bekeerd tot Pastafari en gun iedereen het gevoel van religieuze verlichting. Dat uit zich voornamelijk in een prachtig afschuifsysteem dat atheisten nooit zullen ervaren. Kom je er niet meer uit? Is het allemaal te moeilijk en niet te bevatten? Onverklaarbare ramp in de keramieken troon plaatsgevonden?

Dan is het god z'n probleem. Of Zijne Noedeligheid in mijn geval. Die heeft het allemaal verzonnen en bedacht dus dan zal het wel zijn schuld wezen ofzo. Probleem opgelost.

Het enige wat wél hout snijdt aan de stelling is dat het best uitmaakt wélke godheid je uitkiest als zondenbok. Zijne Noedeligheid is in veel opzichten een heel fijne god waar je niks van moet, alles is prima als de andere deelnemers het ook lekker vinden etc... en als je dat afzet tegen ome allah valt die toch wel een tikkie tegen. Maar da's persoonlijk he? In een vrij land staat het ook eenieder geheel vrij om een onvoorstelbare klootzak te zijn. Toch mooi bedacht van die bal spaghetti, of niet dan?

RAmen.