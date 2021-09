:

Zo knap is dat niet, mijn ouders hebben enkele jaren terug een heel nieuw huis met warmtepomp gekocht. Verder is er genoeg in de media verschenen over problemen met warmtepompen. Hele wijken zijn voor pakweg 50 duizend euro per huis omgebouwd, en bewoners zitten in de kou. Inmiddels is het tekort aan huizen en technici dusdanig dat ombouwen het dubbele kost. En echt warm zullen huizen niet worden voor al dat geld. Zeker niet als ze al een paar decennia oud zijn.

Bij huizen van voor 1980 heeft ombouwen sowieso geen zin, ongeacht wat reclames beloven.

Nogmaals, gewoon logisch nadenken. Waarom zou "gratis" warmte gesubsidieerd moeten worden? Iedereen wil toch gratis warmte?

Grap is natuurlijk dat gratis warmte niet bestaat. Het luchtdicht isoleren van je huis levert de meeste warmte op. Maar dat is niet per se gratis, milieuvriendelijk, gezond, brandveilig etc.