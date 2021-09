Om 13u00 dient er een kort geding tegen Mark en Hugo en hun gansch onzalige coronapas. BlckBx van Flavio Pasquino, een tamelijk redelijke vent die soms vreemde kostgangers in zijn studio ontvangt, verzorgt een livestream van de zitting, die is aangespannen door Bredase advocaten Bart Maes en Elke Lenting. Die ontvangen brede steun (ook van de meer dan ruim 300.000 mensen die de petitie tegen de ganzenpas coronapas getekend hebben - vroeger was dat voldoende voor een referendum), maar in de MSM wordt natuurlijk vooral naar het wappiehaakje gezocht. Nou, fuck de MSM, sommigen van hen begrepen fundamentele grondrechten nog niet toen zwaarbewapende jihadisten een paar cartoonisten in Parijs aan flarden schoten. En ook in deze intrinsiek ethische en grondwettelijke discussie hoor je ze vooral janken dat het je maar 30 seconden QR-scannen kost en hanteren ze een ongezonde, geoogklepte bubbelblik op ongevaccineerden, die zogenaamd de schuld van die coronapas zouden zijn (maar zich echt niet door dwang gaan laten overtuigen).

Het zijn toch echt Mark en Hugo die het kutding ingevoerd hebben en zelfs OMT-Chinees Marion Koopmans - toch bepaald geen vriendin van de roze show - vond het een matig plan, zeker het door het OMT geadviseerde "G2"-vervolg (zie ook na de breek). Het CDA is er nog verder door verscheurd geraakt, talloze artiesten weigeren op te treden onder een discriminerend beleid en veel horeca heeft ook helemaal geen zin om als gedwongen hulpsherrif van Hugo de polarisatie verder aan te jagen in een land dat toch al diep verdeeld is geraakt door dat pokkevirus longwegvirus. Oftewel: wij gaan intunen op Blckbx, nemen het commentaar van Lunchwijntje voor lief en hopen op een klinkende zege van Artikels 1 en 11 van Onze Grondwet, godverdomme. Opsodeflikkerstralen met die polariseerpas, JETZT UND SOFORT!

Ondertussen: Live bij Waku Waku ook weer BEWEGING.

KoopmansKwoots