YES het nieuwe normaal is terug!. De 'drukste ochtendspits van het jaar' met een knaljard kilometer aan file en andersoortige doffe ellende. De A12 heeft meer rode kruizen dan een menstruatiebijeenkomst, het land wordt geteisterd door werkzaamheden uit de hel - het lijkt hier verdomme wel Duitsland - en iedereen laat zich bij de koffieautomaat van het kantoor weer afzeiken door Jeroen van sales, hij komt uit Deventer maar hij legt iedereen uit dat Ajax toch echt de beste club van Nederland is. In 2013 was hij voor het laatst in het stadion. Gelukkig is het de rest van de week weer om lekker door te rijden, en u kunt de trein ook wel op de buik schrijven, want u kent het spreekwoord: 'Zodra de eerste blaadjes vallen, kunt u reizen met de trein wel vergeten!' Iedereen veel succes.

