Over antidepressiva zijn ook websites met 100en pagina's vol klachten, die jarenlang door de wetenschap ontkent waren en uiteindelijk toch bleken te kloppen. Dat zijn ook veel vage klachten zoals veranderingen van menstruatie, stoelgang, gewichstoename, duizeligheid, tinnitus, concentratiestoornissen, tardieve dyskinesie enz enz.

Het bijzondere is nu, corona verlaagt dopamine (Google: "Determining the relationship between SARS-CoV-2 infection, dopamine, and COVID-19 complications"). En dat zie je ook bij serotonerge antidepressiva welke populair zijn om moeilijke mensen mee te behandelen (escitalopram etc).

Ook bijzonder, we hebben alleen keuze uit een vectorvaccin (sinds 2019 op de markt als ebolamedicijn) of mRNA vaccin (sinds 2020 als coronavaccin), een ouderwets vaccin met simpel verzwakt virus is er volgens mij niet. Nouja die was er wel, maar die werd tegengewerkt (zoek: "German coronavirus vaccine inventor being investigated"). Je kunt je afvragen of het wel handig is om een nieuwe techniek in 1x massaal door te voeren ipv gematigd testen. Een gemiddelde ICTer snapt dat een bigbang strategie niet altijd handig uitpakt als later blijkt dat er een issue is.

Ik ga nog even terug naar de tekentafel om te bedenken wat de conclusie is