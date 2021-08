Hoognodig natuurlijk. Want vanaf 20 september is een bewijs van vaccinatie, negatieve test of recent herstel "mogelijk" vereist voor toegang tot gelegenheden met meer dan 75 personen. En let wel, dat gaat dus om het coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code in uw CoronaCheck-app, uw gefotoshopte PDF'je volstaat niet meer. Om te beslissen of dit beleid daadwerkelijk ingevoerd gaat worden "vraagt het kabinet advies aan het OMT. De vaccinatiegraad en het verloop van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zijn daarbij van doorslaggevend belang."

ZE doen dus alsof ze de optie slechts overwegen, maar dat het mogelijke beleid al met zoveel tekst en uitleg aangekondigd wordt moet haast wel betekenen dat ze het daadwerkelijk in gaan voeren. "Het streven is om het coronatoegangsbewijs (voor gebruik in Nederland) en de overige beperkingen te laten vervallen per 1 november," maar dat gelooft natuurlijk helemaal niemand, zo midden in het griepseizoen.

In ander nieuws bij vrouwenvakblad LINDA: "Nina is niet de enige met een afnemende melkproductie na het vaccineren." We lezen dat Nina op het consultatiebureau te horen kreeg dat dit te maken kan hebben met het vaccin. Ze postte het op Insta en kreeg veel reacties. "Heel veel moeders waren gelukkig nog niet geprikt, maar dachten er wel over na. Zij stellen het nu even uit. Een andere moeder heeft zich wel laten vaccineren en merkte ook terugloop." Nina meldt haar bijwerkingen op de website van Lareb. "Het allerengst vond ik dat ik ook de optie ‘aangeboren afwijking bij een pasgeborene’ kon aanklikken. Ik begrijp echt niet dat vrouwen die geregistreerd staan als zwanger geen e-mail met informatie of risico’s ontvangen als dit niet uitgesloten is, zodat ze zelf een keuze kunnen maken. Het voelt op deze manier een beetje als één grote massatest." Directeur van Lareb Agnes Kant reageert dat het aan van alles kan liggen. "Ik vrees dat er in de bijsluiter van het vaccin staat dat het effect op borstvoeding niet bekend is. Vrouwen die borstvoeding geven zijn niet meegenomen in onderzoeken naar vaccins. Dit zijn dingen waar je dan in de praktijk pas achterkomt." Ah okay, net als bij die 1000+ menstruatiestoornissen zeg maar. Helder!

