: Helder, dank je.

Mijn gedachte over punt 1: we hebben nog geen lange termijn met deze vaccins kunnen meemaken. Wat weten we zeker? Hoe weet ik wat onwaarschijnlijk is? Ik denk dat vragen over de (bij)werkingen van de vaccins terecht kunnen zijn (ik heb het niet over beweringen, enkel vragen), en dat sluitende antwoorden wellicht nog niet te geven zijn.

Op 2: Could be. Ik kan beide scenario's niet vergelijken, ik weet te weinig. Mij lijkt dat we bepaalde zaken over de vaccins nog niet kunnen weten na de relatief korte periode dat ze worden gebruikt. Maar hoop dat alles een prima afloop zal kennen, en ik later om mijn onzekerheid daarover kan glimlachen.

3. Geen problemen mee hoor, ik vind het zelfs een aantrekkelijk rustgevend idee, zo'n gevoel. Echter, onduidelijkheid over wat de stoffen van een vaccin over langere tijd in mijn lichaam zouden kunnen veroorzaken, maakt me weer onrustig.

Wat ik wilde zeggen met deze post is dat ik hoop dat vragen gesteld mogen blijven worden, ongeacht waarvan een ander overtuigd denkt te zijn. Ik vind het moeilijk te verkroppen dat het stellen van "de verkeerde vragen" mij een sociale veroordeling oplevert.