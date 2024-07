Kerel op de foto is Maniche, die eigenlijk Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro heet. Een fluitketel van een voetballer die nog wel een paar wedstrijdjes bij Chelsea en Atlético Madrid speelde maar verder toch vooral niveautje FC Porto was. Maar wat was hij goed he, in 2006, tijdens de Slag van Nürnberg, toen Nederland uit het toernooi werd geschopt door de Portugezen. Sindsdien gedogen we vinho verde (meer over Portugese wijn leest u hier) en sardines a la plancha, wat in de regel misschien een Spaans gerecht is, maar als u in Lissabon met het pontje de Taag oversteekt richting Cacilhas en er flesjes Superbock voor 1 euro + zo goed als gratis gegrilde sardines uit de hemel naar binnen joekelt is alles weer vergeven en vergeten. Maar toch hebben we nog altijd een teringhekel aan voetballand Portugal. Hup Frankrijk!

Update: Stomme pot. Frankrijk WNS