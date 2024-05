En dan schakelen we zo (16.15u) LIVE over naar Zeist waar Ronald Koeman de DEFINITIEVE SELECTIE bekendmaakt voor het EK in Duitsland, alwaar het Volksparkstadion weer van Oranje zal zijn en Memphis Depay in de finale in de 89ste minuut de winnende maakt tegen de mofjes, waarna er vijf woonboten tot zinken worden gebracht in een hysterische rondvaart door de grachten, Depay wordt benoemd tot nieuwe minister van Sport en er een week lang niets van Daley Blind wordt gehoord omdat hij in Berlijn nog in een hotel ligt met de naakte nicht van Kira Eggers. Marten de Roon was (helaas) al afgevallen en toen moesten er nog drie weg. Dat is inmiddels uitgelekt: keeper Nick Olij gaat niet mee, Quinten Timber is geblesseerd en Ian Maatsen mag ook niet mee. U weet wel, Maatsen, die zaterdag basis staat in de finale van de Champions League, maar niet goed genoeg is voor Oranje, alleen maar omdat Koeman in bed ligt met de 102-jarige Daley Blind. Het betekent ook dat de waardeloze Steven Bergwijn wél mee mag naar Duitsland. ENFIN. Hup Holland.