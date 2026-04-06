Slecht nieuws voor iedereen die zoals hierboven in een maf pakje door Iran struinde op zoek naar een bemanningslid van de neergestorte F-15: zij kunnen stoppen met struinen. Beter nieuws dus voor het bemanningslid, dat gered is. "He sustained injuries, but he will be just fine,", jubelt Trump op Truth Social, en: "This is the first time in military memory that two U.S. Pilots have been rescued, separately, deep in Enemy Territory." Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Verder is het nog gewoon oorlog en gebeuren er allerlei minder leuke dingen; die gaan we hier eens stevig volgen vandaag.

Update 08:39 - Israël heeft de afgelopen 24 uur meer dan 120 luchtverdedigingssystemen aangevallen en grotendeels verwoest.

Update 08:41 - New York Times reconstrueert de gekte van afgelopen 48 uur. Iran claimt een Amerikaans transportvliegtuig en twee helikopters te hebben neergehaald; dat zou weleens over deze jongens kunnen gaan. "In a final twist after the weapons officer was rescued, two transport planes that would carry the commandos and the airmen to safety got stuck at a remote base in Iran. Commanders decided to fly in three new planes to extract all the U.S. military personnel and the airman, and they blew up the two disabled planes rather than have them fall into Iranian hands."

Update 08:45 - Iraanse vicepresident Esmail Saghab Esfahani laat weten dat de Straat van Hormuz in handen blijft van het regime, wat er ook gebeurt. Staat genoteerd.

Update 09:56 - Iran executeert maar weer eens twee demonstranten wegens demonstreren.

Update 10:39 - Beelden van de eigen C-130's die Amerika in Iran zou hebben vernietigd.

Update 10:59 - Het is inmiddels 37 dagen geleden dat het regime het internet afsloot voor gewone Iraniërs; de langste landelijke internetuitval ooit geregistreerd, aldus NetBlocks.

Update 11:49 - Iran viel vannacht Bahrein, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten aan (beelden). Het bleef nog lang onrustig.

Update 12:07 - Hier beelden van een Amerikaanse C-295W die vanochtend laag over westelijk Iran vloog

Update 12:40 - Hulpdiensten in Israël onderweg na impact Iraanse ballistische raket in de buurt van Beersheba

Update 13:06 - Foto's uit Jnah in Libanon, na een Israëlische luchtaanval waarbij slachtoffers zouden zijn gevallen

Update 13:56 - Truthje van Oom Donald: "We have rescued the seriously wounded, and really brave, F-15 Crew Member/Officer, from deep inside the mountains of Iran. The Iranian Military was looking hard, in big numbers, and getting close. He is a highly respected Colonel. This type of raid is seldom attempted because of the danger to “man and equipment.” It just doesn’t happen! The second raid came after the first one, where we rescued the pilot in broad daylight, also unusual, spending seven hours over Iran. An AMAZING show of bravery and talent by all! I will be having a News Conference, with the Military, at the Oval Office, on Monday, at 1:00 P.M. God Bless our great MILITARY WARRIORS! President DONALD J. TRUMP"

Update 14:05 - Truthje van Oom Donald (II): "T__uesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!! Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell - JUST WATCH! Praise be to Allah." Heftig!

Update 15:01 - In Teheran heb je dus een plein, dat Argentinië Plein heet. Maar! In Argentinië is de Revolutionaire Garde aangemerkt als terroristische organisatie, en dus slaat het regime spijkerhard terug. Het plein krijgt: een andere naam. Dat zal ze leren.

Update 15:39 - Netanyahu houdt lofzang op Trump in televisietoespraak. Om een groot wijsgeer te citeren: bel elkaar gewoon ff.

Update 17:17 - IDF claimt in Libanon militaire uitrusting van Hezbollah in beslag te hebben genomen

Update 17:31 - Tijdsbeeldvideo tussendoor: Zelenski op bezoek bij Al-Jolani in Syrië

Update 17:43 - Vier gewonden, waarvan één ernstig, na inslag ballistische Iraanse raket in Haifa

Update 18:49 - Het CENTCOM twitteraccount durft weer wat te posten, na het geklootviool met de 'factcheck' van de Iraanse bewering dat het land een Amerikaans vliegtuig had neergehaald. Drie uur geleden een video van neergehaalde drones, nu een bericht over de succesvolle reddingsactie van de F-15 crew

Update 18:52 - Ondertussen lijkt (?) Donald Trump een deadline op Truth te hebben geplaatst: "Tuesday, 8:00 P.M. Eastern Time!" Kan in de agenda

Update 19:00 - Reddingswerkers zoeken nog naar drie vermisten in Haifa

Update 20:33 - Heuj. Volgens het Israëlische Channel 14 zou Hezbollah een raket op een Brits oorlogsschip voor de kust van Libanon hebben afgevuurd, in de veronderstelling dat het een Israëlisch schip was. Het schip zou zijn beschadigd. Nog niks in de Britse pers (nou ja, iig de homepage van de Daily Mail) hierover

Update 20:56 - Verenigde Arabische Emiraten wil Amerika helpen met militaire campagne om de Straat van Hormuz weer te openen. "We’re not ready to act as a maritime force but we will join any American-led effort, international effort to secure navigation in the Strait of Hormuz. We are ready to play our part."