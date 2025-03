Misschien wel het allerverdrietigste aan het internet - en dan tellen we KRO-NCRV platform Spot On, de Dagelijkse Standaard en PG Kroeger mee - is voetbaltwitter. Hordes volwassenen en kinderen met anonieme accounts die er hun levenswerk van maken om zo vaak mogelijk iets positiefs te delen over hun club en iets negatiefs over hun club. Humorloze, onbuigzame types voor wie het plaatsen van geslaagde ragebait gelijk staat aan maatschappelijk succes. Screenshots maken van wat een andere anonieme rukker in november zei over hoeveelste zijn ploeg dit jaar zou worden, en die in maart weer delen, om hem het er even bij hem in te wrijven dat hij ongelijk had en helemaal niet in staat blijkt om iets eenvoudigs als het verloop van een voetbalcompetitie foutloos te voorspellen. Hahaha! Stakkers. Nee, dan kan je veel beter, eh, voor GeenStijl gaan schrijven, of iets dergelijks.

Allerslechtste idee ooit: iemand die actief deelneemt aan voetbaltwitter directeur maken van de lokale club, zoals gebeurde bij Yeovil Town (vijfde Engelse divisie, stadioncapaciteit van 5212). Daar zwaait ene Martin Hellier de scepter, en die heeft er een gewoonte van gemaakt om supporters die kritiek op hem uiten op sociale media een stadionverbod te geven (of ze voor pedo uit te maken, screenshot na de breek). Dan ben je: een hondenlul die chemisch gecastreerd moet worden, maar het laat wat ons betreft ook perfect zien waarom voetbaltwitter eens een keer aan banden gelegd moet worden (grapje hoor hup vvmu).

Update Hellier heeft er genoeg van, zet club te koop.