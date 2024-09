Toch nog steeds in de top 3 van de grootste voetbalclubs ter wereld (samen met Real Madrid en Barcelona?): Manchester United, ondanks de droogte in de Premier League en Europese competities de laatste jaren. En die grootmacht neemt het nu op tegen FC Twente 04, niet eens top 3 grootste voetbalclubs van Nederland. Altijd mooi als zo'n Nederlandse provincieclub het in Europa mag proberen tegen de grote jongens. Zorgt voor een exodus aan fans die wel even laten zien hoe cool zij wel niet zijn. Derhalve al de hele dag opgelaten Tukkers luidruchtig aanwezig in het centrum van Manchester, en gisteren al als toeschouwer bij een voetbalwedstrijd van Manchester City. Op het veld niet helemaal kansloos want Manchester United is ook shit. Sem Steijn op Old Trafford, wat een koortsdroom.

Update 30' - Twente voetbalt mee hoor. "Hee hoo", zingen ze in het uitvak

Update 35' - 1-0, Eriksen. "Come on Twente Enschede", horen we

Update 68' - 1-1! Lammers

UPDATE EINDE - Hahaha. FC Twente pakt punt bij Man United. Ten Hag Out!