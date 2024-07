Bommetje in Duitsland gegooid door Toni Kroos, de Duitser met het meest Duitse uiterlijk sinds 1943. En, hoewel voetballers doorgaans niet de snelste konijnen in het bos zijn: Kroos is een rolmodel, een gast tegen wie veel Duitsers opkijken, een figuur naar wie mensen luisteren en bovendien iemand die symbool stond voor de eenheid van de Duitse nationale ploeg op het huidige EK. Kroos woonde tot 2014 in Duitsland, waarna hij naar Madrid verhuisde om daar te gaan voetballen. Komt hij terug naar Duitsland, nu hij gaat stoppen met voetbal?

"Ik vind Duitsland nog steeds echt een geweldig land. We zijn er super graag, maar het is in ieder geval niet meer helemaal het Duitsland dat het was - zoals het misschien tien jaar geleden was", zegt hij in de Lanz&Precht podcast. "Er is in ieder geval een gevoel veranderd. Een gevoel van - hoe druk je dat het beste uit, zonder in een hoek gedrukt te worden?" Dan geeft hij een voorbeeld: "Als iemand me zou vragen, zou je je dochter om 11 uur in Spanje buiten laten of in een Duitse grote stad, zou ik eerder voor Spanje kiezen."

Kroos doelt op Wir Schaffen Das. Hij noemt het 'geweldig' dat Duitsland migranten met open armen heeft ontvangen, maar voegt eraan toe: "Het is een positieve benadering die ik voor 1000 procent steun omdat ik het geweldig vind dat mensen van buitenaf naar ons komen en dan blij zijn, maar het was gewoon te ongecontroleerd." De impact van migratie noemt hij 'onderschat' en dus 'te ongecontroleerd'. "Het is duidelijk dat wanneer veel mensen komen, er altijd een percentage is dat ons niet goed doet, net zoals dat onder Duitsers het geval is."

OEI! Oei! Mag hij dat zeggen? Ja dat mag hij zeggen